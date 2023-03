L’entreprise familiale Atelier du sirop à Mèze propose des goûts de sirops originaux

L’Atelier du sirop à Mèze propose les traditionnels goûts framboise, fraise, kiwi ou plus originaux comme sapin, pain d’épice, gingembre. Cette entreprise familiale les crée avec des produits naturels. Ils sont tous pensés et en lien avec un membre de la famille. « Le sirop de framboise, c’est le sirop de mon fils et le sirop de fraise celui de ma fille. Chaque sirop a son histoire » explique le père et directeur de l’Atelier du sirop Loic Dubuc.

L’une des dernières créations, le sirop de litchi, « c’est ma femme qui adore manger du litchi au sirop. On est parti de ce principe là et on a développé un sirop adapté à son goût. » Et cela passe aussi par le nom des sirops qui portent les prénoms des membres de la famille.

Une entreprise familiale et artisanale

Des sirops à base d’arômes naturels. « On va avoir des produits qu’on va fabriquer de manière à ce que le commun des mortels puisse le faire dans sa cuisine. Il n’y a pas d’ingrédient particulier. On n’utilise pas de conservateurs, rien que des choses qui sont naturelles au maximum. Donc on va prendre de l’eau, du sucre, des jus de fruits, des infusions de plantes » détaille Loic Dubuc. Toutes les bouteilles peuvent être achetées sur le site internet de l’Atelier du sirop au prix de 4,90 euros.

Adèle Chiron

