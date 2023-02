Le Toulousain Anyos lève 1,5 million d’euros pour ses bornes de recharge

L’entreprise toulousaine Anyos (anciennement Securecharge) vient de réaliser une levée d’un montant de 1,5 million d’euros auprès des fonds NMP Développement, Ocseed, Bpifrance et du CIC. La levée devrait permettre de recruter huit personnes et d’ouvrir des agences à Paris, Lyon et Nantes.

La jeune pousse, spécialiste de la recharge de véhicules électriques, a par ailleurs présenté la semaine dernière un nouveau modèle de borne conçu pour répondre aux dernières attentes des collectivités et des entreprises privées. Elle était incubée chez Nubbo. La start-up vise 1,6 million de chiffre d’affaires en 2023, et souhaite implanter 600 points de recharge d’ici un an.