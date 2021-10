L’interview off de : Sylvestre Maurice

Quelle est la première chose que vous faites le matin en vous levant ?

Officiellement ou officieusement ? Officiellement, je prépare le petit-déjeuner pour mes enfants. Officieusement, je regarde les données arrivées de mars durant mon sommeil, sur l’un des réseaux sociaux internes à l’équipe impliquée dans la mission Persévérance. Je vis à l’heure martienne, nos journées se décalent de quarante minutes chaque jour. L’aventure est passionnante mais très fatigante.

Que prendriez-vous avec vous sur une île déserte ?

Hum… ma femme ! Et une bonne connexion internet pour voir les images de mars. Cette planète est mon île déserte, il faut juste remplacer l’eau par le vide ! J’y ai mon bureau à distance depuis vingt ans, avec mes 400 collègues. Mars n’aurait pas grand intérêt si j’y étais tout seul.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ?

La plupart des métiers qui obéissent à des hiérarchies, où chacun est à sa place. Le chercheur s’accommode très bien de sa liberté et il est difficile de le contraindre. Cette liberté favorise notre créativité, même si nos chefs se plaignent du fait que nous sommes incontrôlables !

Qu’y a-t-il de gauche en vous ?

Mars est apolitique ! Alors je répondrais que je suis maladroit. Je pèche souvent par excès de passion, j’oublie que les gens n’ont pas forcément la même que moi. Et je suis mal câblé pour la vie courante, je perds mes affaires en permanence. Je suis tête en l’air.

Qu’y a-t-il de droite en vous ?

Je ne parle toujours pas de politique ! Ce qu’il y a de droit en moi, c’est une certaine valeur de l’engagement. Je me sens responsable du bon fonctionnement des instruments. J’ai le sentiment d’avoir engagé toute la France dans notre aventure martienne et cela me rend anxieux. Peut-être est-ce un excès d’ego ?

La dernière fois que vous avez ri aux larmes ?

Aux larmes, rarement, j’ai la maladie du contrôle, j’ai du mal à lâcher prise.

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

J’aurais adoré vivre dans le passé avec la connaissance d’aujourd’hui, ce serait fascinant. Côtoyer Léonard de Vinci ou

Galilée avec le savoir d’aujourd’hui, cela aurait été énorme !

Votre chiffre préféré ?

Le 2 mais je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas fan de numérologie.

Quelle est votre plus grande peur ?

De mourir. Je fais partie de ces gens anxieux de la mort.

Le rêve qu’il vous reste à accomplir ?

Devenir astronaute, avec mes collègues de Supaero avec lesquels j’ai suivi ma formation. C’est trop tard. Et puis, je suis trop peu sportif et bien trop nerveux pour exercer ce métier.

Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ?

Je lis, principalement des bandes dessinées, pour déconnecter du travail. En deux planches je suis transporté ailleurs. Si je ne le fais pas, je rumine le boulot la nuit. La lecture est ma phase de décompression.

Et Dieu dans tout ça ?

Schizophrénie classique du chercheur croyant. Il faut faire la part des choses entre le chercheur qui ne voit pas Dieu dans les équations et n’en a pas besoin pour avancer, il cherche une autre explication, scientifique. Mais à titre personnel, je suis croyant et je

l’assume.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Photo : Hélène Ressayres - ToulÉco