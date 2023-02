CCI de Toulouse. La Nuit de l’orientation 2023 réunit 1600 personnes

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne a fait le bilan de la douzième édition de sa Nuit de l’Orientation, qui s’est déroulée le mercredi 15 février au palais consulaire, 2 rue d’Alsace Lorraine, à Toulouse.

Selon la chambre consulaire, 1600 personnes ont été accueillies au cours de cette soirée. Plus de 300 professionnels étaient présents pour répondre aux questionnements des collégiens, lycéens et étudiants. Plus de 1200 entretiens en “speed-dating” et 250 coachings ont été comptabilisés.