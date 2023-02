Le 15 février prochain, la CCI de Toulouse organise la douzième édition de la Nuit de l’Orientation. L’objectif de cet événement est d’aider les collégiens, lycéens, étudiants à découvrir une multitude de métiers et de filières. Plus de 200 professionnels et partenaires seront présents ce jour-là.

Au programme de cette nouvelle édition : quiz sur l’orientation, des conférences sur divers secteurs, des entretiens en tête à tête avec des professionnels, etc. Plus d’informations en ligne.

Nuit de l’Orientation, le mercredi 15 février 2023, de 14 à 20 heures, au palais consulaire, 2 rue d’Alsace Lorraine, à Toulouse.