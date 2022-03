La Communauté de communes de la Save au Touch devient Le Grand Ouest Toulousain

La Communauté de communes de la Save au Touch change de nom et devient « Le Grand Ouest Toulousain ». Cette collectivité rassemble aujourd’hui 41.947 habitants, 3623 entreprises, et compte, sur son territoire, 185 hectares de zones d’activités, 1419 hectares de forêts et 4091 hectares de terres agricoles.

Dans les prochains mois, la commune de Fontenilles rejoindra les sept communes du « Grand Ouest Toulousain » (Plaisance-du-Touch, Léguevin, La Salvetat-Saint-Gilles, Lévignac, Mérenvielle, Lasserre-Pradère et Sainte-Livrade), portant l’intercommunalité à près de 50.000 habitants. La collectivité vise une transformation en Communauté d’agglomération à l’horizon 2026.