La Compagnie Fiduciaire poursuit son développement à Toulouse

La Compagnie Fiduciaire (CF), groupe d’expertise-comptable, annonce l’acquisition du cabinet Coudouel & Associés implanté à Toulouse. C’est la troisiéme acquisition en quelques mois pour le groupe. Le cabinet Coudouel & Associés, dirigé par Jean-Max Coudouel depuis près de trente ans, accompagne plus de 300 clients au quotidien.

Implanté à Toulouse depuis plus de dix ans, CF compte déjà quatre cabinets sur place, qui conseillent quotidiennement près de 1500 entrepreneurs locaux. L’ensemble des cabinets de la métropole toulousaine seront désormais pilotés par Yann Benchora (expert-comptable et commissaire aux comptes), Bertrand Enjalbert (expert-comptable associé CF Toulouse) et Jean-Max Coudouel (expert-comptable).

La Compagnie Fiduciaire, née il y a plus de quarante ans, est présente dans le Grand Sud-Ouest et en Île-de-France dans vingt-six cabinets. Elle s’appuie sur une équipe de 1000 collaborateurs (dont cinquante-trois associés). Le groupe propose différents type de services (expertise-comptable traditionnelle et digitale, formalités juridiques et sociales, audit, conseil, gestion de patrimoine, etc.). CF revendique 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 21.000 clients au total.