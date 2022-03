La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues redonne vie au grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Endommagé par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le grand orgue symphonique est dispersé dans trois ateliers français pour une restauration et un nettoyage complets. Le groupe attributaire désigné lors d’un appel d’offres se compose des Orgues Quoirin (mandataire du groupement), basés à Saint-Didier (Vaucluse), de l’Atelier Cattiaux, basé à Liourdres (Corrèze), et de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues (Lodève). La restitution est prévue lors de la réouverture au culte et à la visite de la cathédrale en 2024.

« Les pièces de l’orgues sont séparées en fonction de nos spécialités et plans de charge respectifs. L’Atelier Cattiaux a récupéré la tuyauterie, les Orgues Quoirin, la transmission et les consoles, et nous, les sommiers », explique Charles Sarélot, facteur d’orgue et gérant de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues depuis 1998. Une entreprise qui affichait un chiffre d’affaires de 370.000 euros en 2020.

Le plus grand instrument de France

Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sous la maîtrise d’œuvre de Christian Lutz (mandataire) et Éric Brottier, organologues, techniciens-conseils auprès des monuments historiques.

Pour la restauration des sommiers, trois salariés de la Manufacture de Lodève, dont un à mi-temps, sont réquisitionnés. « Notre travail consiste à mettre le sommier à nu, pour réencoller les grilles et les joints afin que l’orgue soit parfaitement étanche et donc fonctionnel », précise Charles Sarélot. Pour cela, la Manufacture utilise des matériaux naturels comme de la colle chaude (d’os et de nerf) et de la peau d’agneau, « des matériaux qui ont fait leur preuve au fil des siècles ». Il s’agit là du plus grand instrument de France en nombre de jeux (rangées de tuyaux), avec 8000 tuyaux répartis en 115 jeux. Le montant total du marché s’élève à 2,5 millions d’euros, dont 593.000 euros pour la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues.

Trente à quarante ans d’expérience

C’est dans d’anciennes foulonneries (entretien textile) que la magie opère, au bord de la Lergue, à Lodève. Abritant dans les années 60 la Maison Costa, fondée par le facteur d’orgues Edmond Costa, les foulonneries hébergent depuis 1980 la Manufacture. Le fils des fondateurs, Patrick Danion, est aujourd’hui actionnaire aux côtés de Jean-Marie Bru et Charles Sarélot, qui a repris le lieu.

Dès l’entrée s’activent menuisiers, facteurs d’orgues, tuyautiers-harmonistes, au milieu de sommiers et tuyaux. L’équipe compte sept salariés au savoir-faire rare et recherché. À l’étage, où a lieu la restauration, « pour éviter les inondations dues aux crues de la Lergue, au rez-de-chaussée », nous sommes accueillis par des facteurs d’orgues cumulant trente à quarante ans d’expérience, habitués à la restauration d’orgues du XIXe siècle. « Nous restaurons et reconstruisons des orgues de toute la France, comme celui de l’église Sainte-Anne à Marseille, qui sera terminé fin avril, de l’église Saint-Vincent à Montréal (Aude), ou encore de Fronton (Haute-Garonne) », indique Charles Sarélot.

Susciter de nouvelles vocations

La Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues emploie cette année un apprenti pour le former au métier de facteur d’orgues. « Ce métier, peu connu, n’attire pas les jeunes », constate Charles Sarélot, qui ajoute que cela demande beaucoup de patience et de passion. « Pour être facteur d’orgue, c’est minimum dix ans avant d’être sur le terrain. » Autre difficulté, le nombre d’écoles de formation. En France, une seule école forme au métier de facteur d’orgues, le CFA d’Eschau (Bas-Rhin), près de Strasbourg. « Ce chantier de restauration est l’occasion de mettre en lumière l’ensemble de ces métiers et de susciter de nouvelles vocations », a d’ailleurs assuré le général d’armée Jean-Louis Georgelin, président de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lors d’une visite presse dans les locaux de la manufacture, le 22 mars dernier.

Cette mise en lumière est également assurée par la fondation Bettencourt-Schueller, mécène des métiers d’art et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. « Notre soutien à Notre-Dame de Paris s’inscrit plus généralement dans un engagement en faveur des métiers d’art depuis plus de vingt ans dans toute la France », indique Jean-François Quemin, responsable communication de la fondation. À travers son « prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main », la fondation a pour objectif de rappeler la noblesse des métiers d’art, encourager les talents et susciter les vocations, accompagnant plus de cent artisans d’art et quelque cinquante savoir-faire différents. « Depuis deux ans, nous remarquons une hausse des marchés de travaux dans notre filière. Les mairies, l’État, les populations ressentent peut-être davantage le besoin de valoriser notre patrimoine », analyse Charles Sarélot.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur les photos : Les équipes de la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, qui restaurent les sommiers de l’orgue de Notre-Dame de Paris. Crédit : DR.