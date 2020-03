La Mêlée Numérique, édition 2020, se déroulera du lundi 28 septembre au samedi 03 octobre prochain, Au Quai des Savoirs de Toulouse. Ce festival du numérique et de l’innovation proposera des dizaines de conférences, ateliers, tables rondes et démonstrations, sur les usages et outils du numérique.

