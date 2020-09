Depuis plus de vingt ans, la Mêlée numérique présente l’état de l’art en matière de nouvelles technologies à Toulouse. Ce festival, coordonné par l’association La Mêlée, revient en 2020 dans un nouveau format, avec dans une même semaine, près d’une vingtaine d’événements, toujours orientés dans la transformation numérique durable.

Au programme, quelque 120 conférences et tables rondes et 450 intervenants. Les dix-sept événements thématiques - dont les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie – seront à suivre en format Phygital. C’est à dire à la fois en présentiel et en visioconférence sur le Net. Parmi les temps forts, on retrouve également les pitchs de Meet the Big (où des start-up rencontrent des grands groupes), la soirée des 20 ans de la Mêlée ou encore la manifestation Femmes et Numérique, qui interroge sur la place des femmes dans le monde du numérique.

Du 28 septembre au 3 octobre, à Toulouse au Quai des Savoirs et en ligne. Entrée gratuite sur inscriptions sur le site de la Mêlée numérique.