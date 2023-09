La brasserie du Petit Caboulot à Saint-Christol ne cesse de se développer

Avant de lancer son activité, Eric Thérond était responsable technique dans une grande enseigne, mais la passion de la bière et du fait maison a toujours été présente « Je faisais déjà de la bière dans ma cuisine pour mes amis et la famille et mes recettes ont eu du succès ». Alors après plusieurs visites de brasseries dans toute la France, il décide de se former. Il achète en 2017, un bâtiment à l’abandons dans son village à Saint-Christol. « C’était le premier foyer rural du village, je passais devant tous les jours pour aller au travail et j’étais attiré par le charme du bâtiment ».

Lorsque le projet commence à émerger, le choix du lieu est donc une évidence et après trois ans de réflexion et de travaux la brasserie du Petit Caboulot ouvre ses portes.

Neuf bières différentes

Au départ, Eric Thérond propose deux bières blondes bio, mais les années passent et les recettes fusent : « Nous avons neuf bières désormais et nous proposons aussi des bières éphémères. Récemment, nous avons fabriqué une bière citron basilic, elle marche tellement bien que nous sommes en train de préparer une nouvelle gamme et elle sortira dans une semaine ». Bientôt dix gammes donc dans le catalogue, que vous pouvez retrouver en ligne sur leur site Internet.

Pour mettre en place ses recettes, le passionné tente au maximum de trouver les produits en circuit court, « les filiales du malte, de l’orge et du blés sont difficiles à trouver localement, nos matières premières proviennent surtout du Nord de la France et de Belgique », mais Eric Thérond, recherche toujours des agriculteurs héraultais pour ses arômes. Il peut par exemple s’approvisionner en miel, juste à côté, puisque qu’il possède des ruches.

Aujourd’hui, avec le développement de son activité, il se sent même un peu à l’étroit « Je vais avoir besoin d’un autre local pour le stockage peut-être, mais ça veut dire que ça fonctionne » conclut le brasseur.

Adèle Chiron



Sur la photo : La brasserie du Petit Caboulot à Saint-Christol dans l’Hérault - Crédits : Eric Thérond.