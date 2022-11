Agroalimentaire. L’important, c’est la (Brique) Rose

Pour sauver la filière laitière, huit producteurs de Haute-Garonne se sont engagés au sein de la marque la Brique Rose privilégiant le circuit court et favorisant une meilleure rémunération avec une brique de lait 100% locale. Ce mardi 29 novembre, la production de cette nouvelle marque des producteurs laitiers du département a démarré sur les lignes de l’entreprise YéO Frais, spécialisée depuis 1929 dans la conception, la production et la transformation de yaourts et de crèmes fraîches. La présidente du Conseil régional Carole Delga était notamment présente, puisque la Région Occitanie a financé le projet à plus de 50.000 euros.

L’objectif de l’association La Brique Rose, initiée par la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, est de pérenniser la filière laitière en Haute-Garonne, d’organiser les approvisionnements en lait et d’assurer une meilleure rémunération aux éleveurs, avec une valorisation du lait à 5 centimes par litre supérieure au prix national.

Photos : Rémy Gabalda.