La Brique Rose relance la filière laitière en Haute-Garonne

Imaginée il y a dix ans par une poignée d’éleveurs, la création d’une filière laitière responsable s’est concrétisée en septembre 2021 lors du salon agricole Les Pyrénéennes, à Saint-Gaudens. Un contrat de collaboration signé entre la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et Yéo Frais fixe alors le rôle de chacun : les éleveurs engagés dans l’association la Brique Rose assureront la matière première et la laiterie toulousaine, sa transformation.

Depuis le 29 novembre, la machine est lancée et le rose défile à grande vitesse sur la ligne de production de Yéo Frais. Les premières briques de lait de vache collecté, transformé et conditionné en Haute-Garonne seront mises en rayon à partir de mi-décembre dans les grandes et moyennes surfaces et la restauration collective d’Occitanie. « Nous avons déjà l’engagement d’une grande enseigne mais il faut maintenant passer à la vitesse supérieure dans cette phase de commercialisation », explique Florian Leguay, président de la Brique Rose. Cet éleveur de Sepx fait partie des treize producteurs, tous installés dans le Comminges, entre Valentine et le Fousseret, qui se sont engagés dans l’avènement de cette filière laitière locale. Premier partenaire du projet, la Région Occitanie a mis au pot 53.400 euros, dont plus de 31.000 euros de fonds européens Feader dont elle a la gestion.

Plus juste rémunération

Autrefois confiée à Lactalis ou Onetik, l’intégralité de leur collecte rejoint aujourd’hui l’usine de Yéo Frais, qui utilise une partie des volumes pour la Brique Rose, l’autre pour sa propre gamme de yaourts YOgourmand. Dans les deux cas, le litre de lait est valorisé 5 centimes au-dessus du prix moyen national et permet une plus juste rémunération des producteurs. « Chaque éleveur a dû quitter sa laiterie. C’était un peu un saut dans le vide mais le partenariat avec Yéo Frais gomme le risque. Jusqu’à présent, après le tank à lait, on ne savait pas où partait notre production. Aujourd’hui, nous avons une traçabilité totale et nous retrouvons du sens », témoigne Florian Leguay. Autant d’arguments que met en avant l’association pour élargir le cercle de ses membres.

Alors que l’activité laitière est en perte de vitesse dans la région, particulièrement en Haute-Garonne, et qu’un à deux jeunes éleveurs seulement s’installent chaque année, la création de la Brique Rose « redonne confiance » estime Jérôme Servières, le directeur général de Yéo Frais. « Dans le Sud-Ouest, la production de lait se réduit de 3 à 4 % par an. C’est l’une des nombreuses contraintes auxquelles nous devons faire face, qui s’ajoute à la hausse des coûts, à la pénurie sur les emballages, aux difficultés de recrutement… Sans producteurs, nous fermons, sans transformateur, les éleveurs n’ont pas de débouchés. À travers le projet de la Brique Rose, nous tentons de répondre à l’avenir », explique le dirigeant.

Conforté dans ses approvisionnements, la laiterie Yéo Frais, filiale du groupe coopératif les Maîtres Laitiers du Cotentin, devrait recevoir 3 millions de litres de lait provenant des éleveurs de la Brique Rose d’ici à deux ans. Avec l’arrivée de nouveaux producteurs, les volumes pourraient atteindre les 10 millions de litres d’ici cinq ans, espère l’association.

Johanna Decorse

Sur la photo : La production de la nouvelle marque de lait la Brique Rose a démarré mardi 29 novembre dans la laiterie toulousaine Yéo Frais en présence d’une délégation régionale portée ici par la présidente de Région Occitanie Carole Delga. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.