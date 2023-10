Créée en 2022, la marque de produits laitiers « Les Eleveurs du Sud-Ouest » lance cet automne trois nouveaux fromages vendus en libre-service : un bethmale, une tomme au lait de vache et un ossau-iraty, au lait de brebis.

L’an dernier, 1300 producteurs de lait d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, appartenant à la coopérative laitière française Sodiaal, ont participé à la création des Éleveurs du Sud-Ouest dans le but de valoriser leur savoir-faire et les circuits-courts. 5 centimes par litre de lait ou kg de fromage vendus sont attribués à une cagnotte commune, afin de permettre aux éleveurs engagés dans la démarche de réaliser des projets d’investissement sur leur exploitation.

La nouvelle gamme de lait et de fromages est transformée dans l’usine béarnaise de Sodiaal à Lons, près de Pau, qui compte 300 salariés. Plus de 800.000 litres de lait ont déjà été vendus dans les supermarchés, exclusivement situés dans le sud-ouest de la France.