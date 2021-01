La campagne de vaccination va s’accélerer en Occitanie

La campagne de vaccination a débuté dès le 4 janvier, comme annoncé, en Occitanie. Les doses de vaccins ont désormais été réceptionnées par les centres hospitaliers pivots de chaque département. Dès cette semaine, les opérations de vaccination prévues sont donc déployées dans les premiers établissements prévus (à l’exception d’un établissement pour lequel la vaccination est reportée du fait de premiers cas Covid-19 confirmés localement). Dès cette semaine, plus de 80.000 doses de vaccins sont disponibles à l’échelle régionale.

La vaccination va s’accélérer et démarrer dès la semaine prochaine dans soixante-dix-sept établissements pour lesquels elle était initialement programmée dans deux semaines. Elle s’élargit aux professionnels de santé, pompiers et aides à domicile âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des comorbidité(s). À ce jour, une trentaine de centres de vaccination sont déployés dans toute la région pour vacciner ces professionnels. Une cinquantaine de centres seront opérationnels la semaine prochaine. La liste complète des lieux de vaccination dans la région sont disponible sur le site de l’ARS.