Jeudi 7 juillet, à l’initiative d’Ad’Occ, Cap’tronic et l’UIMM Occitanie, une journée spéciale dédiée à la cybersécurité des entreprises est organisée au Pôle de formation UIMM au sein de la Station M de Baillargues (Hérault). L’objectif de cette rencontre est de présenter de nouvelles méthodes de protection des données des entreprises, face à des attaques malveillantes qui se multiplient et qui sont plus importantes.

Tout au long de la journée, plusieurs intervenants spécialisés dans le domaine apporteront leurs connaissances sur le sujet. La matinée sera consacrée aux bonnes pratiques et à l’anticipation des attaques mais aussi à la stratégie de « cybersécurité offensive ». Durant l’après-midi sera abordé le côté concret et pratique (systèmes embarqués à protéger, data diode et les autres outils pouvant être mis en place …). Ce sera également l’occasion d’une présentation du diplôme Polytech de Montpellier.

Plus d’informations et inscriptions : Cybersécurité : Protégez vos infrastructures et vos produits ! - Ad’Occ (agence-adocc.com)

Clément Perié