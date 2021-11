La déléguée générale du Québec en France en visite à Toulouse

Michèle Boisvert, la déléguée générale du Québec en France et représentante personnelle pour la Francophonie du Premier ministre du Québec, François Legault, se déplacera à Toulouse le vendredi 25 novembre. Elle rencontrera des acteurs politiques et économiques de la région Occitanie.

Cette mission sera aussi l’occasion d’une intervention au club de décideurs et personnalités toulousaines Le Cercle d’Oc autour du thème : « L’Occitanie et le Québec, construire ensemble une économie durable de part et d’autre de l’Atlantique. » Elle y présentera la vision économique du Québec et les liens développés avec la région.