Archea, spécialiste français de l’aménagement d’intérieur sur mesure dont le siège est toulousain, continue son développement avec deux reprises, à Nice (06) et à Vannes (56) et l’ouverture de trois nouveaux magasins en France, à Saint-Malo (35) et au Mans (72), où il en ouvre deux cet été.

Soixante magasins Archea, dont quarante-quatre adhérents franchisés, seront implantés dans le territoire à la fin de l’année. L’enseigne est issue des « As du Placard », société d’ameublemnt née en 1984.