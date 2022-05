Haute-Garonne. La pépinière Théogone va devenir une place de l’ESS

La pépinière d’entreprises Théogone, située à Ramonville-Saint-Agne au cœur du Parc technologique du Canal, va devenir un lieu dédié à l’Économie sociale et solidaire (ESS) en Haute-Garonne sous le nom « Ateliers 31 – Innovation sociale et solidaire ». Cette reconversion d’un bâtiment de plus de 2800 mètres carrés est impulsée par le Conseil départemental de Haute-Garonne. Bureaux de 10 à 30 mètres carrés, ateliers privatifs d’une surface de 60 à 105 mètres carrés et postes de travail individuels au sein de plateaux partagés vont permettre l’hébergement sur le court ou moyen terme de structures de l’ESS.

Les candidatures seront ouvertes à l’automne 2022 sur le site internet du Conseil départemental. Les candidats devront être une structure créée sous l’un des statuts juridiques relevant de l’ESS et porter un projet d’innovation sociale au bénéfice direct des publics les plus en difficultés socialement en Haute-Garonne.