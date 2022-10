La pépinière héraultaise Gigamed poursuit son développement en se diversifiant

Gigamed Café, afterworks, formations… Lundi 23 septembre, Gilles d’Ettore, maire d’Agde et président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, Pascal Pintre, président de l’agence d’attractivité Blue Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée, et les partenaires de Gigamed, ont présenté la nouvelle offre de services de cette pépinière basée à Bessan (Hérault) et créée en 2020 par l’Agglo Hérault Méditerranée. « Cette nouvelle offre est construite par Julien Machado, nouveau responsable de la pépinière, qui a pris en main ce nouveau défi de développer le volet entrepreneurial de Gigamed », rappelle Pascal Pintre.

Au programme : « les Gigamed Cafés, qui présenteront, un vendredi sur deux, une thématique suivie d’échanges avec les intervenants : Bic, French tech, CCI, autres incubateurs, banques, experts-comptables, assureurs et acteurs économiques du territoire », explique Pascal Pintre. Les Matinales de Gigamed, une fois par trimestre, permettront aux incubés et entreprises du territoire de rencontrer tous les partenaires de l’accompagnement à la création d’entreprise tels qu’Initiative, BGE, CCI, French Tech, l’Ordre des experts-comptables, des banques, les douanes et des avocats. Enfin, les Gigamed Afterworks faciliteront les rencontres mensuelles pour construire son réseau professionnel. « Les partenariats de Gigamed permettent de proposer une offre transversale sur la totalité du territoire, puisque les partenaires amèneront aussi leur propre public à Gigamed », précise Pascal Pintre.

Enfin, deux offres d’accompagnement sont désormais proposées, une flexible, plus réduite, et une complète et plus intense. Des modules de formation liés à la gestion, au marketing, à la communication, à la stratégie de développement et à la commercialisation complèteront l’offre d’incubation.

Six nouvelles entreprises incubées

Dans le cadre du lancement d’un deuxième appel à projets au premier semestre 2022, avec l’appui de l’agence de développement économique Blue Invest in Sète Cap d’Agde, Gigamed accueille six nouvelles entreprises dans des domaines variés : e-commerce, développement durable, télétravail… « L’objectif de ce second appel à projets est d’accueillir des entreprises tournées vers le digital et de développer la pépinière au-delà des entreprises incubées ici. Nous voulons faire de Gigamed un lieu dédié à l’entrepreneuriat », explique Pascal Pintre. Au total, Gigamed accompagne ainsi une vingtaine d’entreprises.

Parmi elles, une marque de sport écoresponsable portée par Marine Olacia, styliste et jeune incubée des pépinières Gigamed et Factory Club (Montpellier), qui profite de l’offre flexible de la pépinière de Bessan pour lancer sa marque.

Autre entreprise nouvellement incubée, Desk.community (Essone, Ile-de-France), plateforme de mise en relation pour télétravailler dans des espaces de travail proche de chez soi. Créé en mars 2021 par Desk Eco (fondateurs : Julian Domercq et Pierre-Louis Schnitzler), Desk.community va lever 500.000 euros en 2023 pour élargir l’usage de la plateforme au niveau national et proposer des contrats aux entreprises. Desk.community, qui dispose de huit lieux dans l’Hérault, emploie deux personnes et prévoit deux recrutements d’ici décembre, pour le développement commercial.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Gilles d’Ettore, maire d’Agde et président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, aux côtés de Pascal Pintre, président de l’agence d’attractivité Blue Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée, et des partenaires de Gigamed. Crédit : XX.