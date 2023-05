La replantation des arbres du canal du Midi​ avance

Voies navigables de France (VNF), l’établissement public chargé de gérer la majeure partie du réseau des voies navigables françaises, dont le Canal du Midi, fait le bilan de l’opération de grande envergure de replantation des arbres du Canal.

18.000 arbres auraient été replantés le long du canal du Midi depuis l’hiver 2011-2012, en remplacement des platanes atteints par le maladie du chancre coloré. Au cours de l’hiver 2022-2023, quelque 1350 arbres, principalement des chênes chevelus, seraient venus remplacer une partie des 42.000 platanes initialement présents sur le canal du Midi avant l’apparition du chancre coloré.

Parmi les nouveaux arbres plantés, on compte également des tilleuls à grandes feuilles, des charmes houblon et des micocouliers. Huit sites ont été replantés dans l’Aude et dans l’Hérault [1]. Sur six de ces huit sites, des travaux de consolidation des berges ont été réalisés en amont.