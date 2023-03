La société Osedea mise sur le bien-être au travail pour attirer les salariés

Installée depuis onze ans au Canada, l’entreprise Osedea, spécialisée dans les logiciels sur mesure et l’intelligence artificielle, a ouvert un bureau à Toulouse en novembre 2022, en important ses habitudes de travail. En pleine croissance, elle cherche à embaucher des designers, des développeurs web et des gestionnaires de projets, soit une dizaine de personnes d’ici à fin 2023. Pour attirer des candidats dans ce secteur concurrentiel et garder ses talents, elle offre des avantages originaux à ses salariés pour leur permettre de mieux équilibrer leur vie professionnelle et privée. Choix de la flexibilité en télétravail et de ses horaires, Osedea est à l’écoute de ses employés pour une meilleure productivité.

« Il peut être à 100 % en télétravail si c’est ce que souhaite le salarié puisque les nouvelles technologies le permettent », explique Arthur Lopez, le responsable du bureau toulousain, qui a travaillé cinq ans à Montréal au siège de la société. « On essaye de mettre les salariés dans de meilleures dispositions, dans un bien-être au travail pour obtenir une meilleure productivité. Un salarié peut ainsi commencer plus tard le matin et finir plus tard le soir, selon ses contraintes personnelles, tant que les résultats sont atteints. »

Prime de 5000 euros pour réaliser un rêve

Le dispositif le plus surprenant proposé par Osedea est la possibilité pour un salarié d’être récompensé pour sa fidélité au bout de deux ans avec une prime de 5000 euros et deux semaines de congés offertes pour réaliser un rêve. Cela peut tout aussi bien être un voyage à l’autre bout du monde qu’un projet de rénovation d’une maison. Un argument dans un secteur où le turnover arrive au bout de trois à cinq ans. « Le fondateur de l’entreprise est parti du constat que, quand on est étudiant, on a le temps de voyager mais pas l’argent pour le faire mais, quand on est salarié, on a l’argent mais plus le temps de voyager », raconte Arthur Lopez. « Pour garder nos meilleurs talents, nous leur proposons donc de les aider pour accomplir un grand projet. »

Pour accompagner l’arrivée d’un enfant, la société propose également un congé parental plus long, en les payant pleinement trois mois supplémentaires par rapport au congé habituel. Et pour les salariés ayant du mal à procréer après 30 ans, elle soutient financièrement les couples, en remboursant jusqu’à 15.000 euros, comme une mutuelle, les frais liés à la prise en charge d’une FIV, d’une PMA ou d’une adoption.

Julie Rimbert

Sur la photo : Les salariés d’Osedea bénéficient d’avantages particuliers comme le télétravail et des aides pour fonder une famille. Crédit : Osedea.