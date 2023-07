Relais d’Entreprises et Vivrovet. Le précurseur Dominique Valentin creuse son sillon

Bien avant la crise sanitaire et l’accélération du réchauffement climatique, il croyait en une nouvelle façon de travailler et de vivre [1]. Quand Dominique Valentin a lancé son projet de tiers-lieux avec bureaux et Internet pour télétravailler en zone rurale et périurbaine, pas grand-monde ne lui prédisait un grand avenir. Aujourd’hui, ses idées font davantage consensus et son réseau se porte bien. 98 lieux sont labellisés [2], de l’Occitanie [3] au Grand Est en passant par la Bretagne et l’Ile-de-France. Le modèle économique fonctionne grâce au bureau d’études [4], concepteur de ses espaces de télétravail, et par l’abonnement des lieux souhaitant faire partie du réseau.

En ce premier semestre 2023, Relais d’Entreprises, qui veut aller plus loin encore, a annoncé avoir noué un partenariat avec le promoteur immobilier du groupe Altarea, Cogedim. « Cogedim était désireux d’aller vers des zones rurales et périurbaines où l’immobilier est plus accessible et où les gens souhaitent désormais habiter. C’est notre territoire de jeu traditionnel. Nous allons allier nos compétences. Face aux collectivités, nous serons un interlocuteur qui leur permettra d’imaginer de nouvelles zones qui combinent du logement, des commerces, des services et un tiers-lieu. Nous sommes un apporteur d’affaires pour Cogedim, qui croit en notre projet et va nous soutenir financièrement. Par ailleurs, nos collaborateurs [5] pourront aller télétravailler deux jours depuis les locaux toulousains du promoteur », résume Dominique Valentin.

Label bas-carbone et Jeux olympiques

Autre nouveauté pour le réseau de tiers-lieux, l’obtention du label bas-carbone du ministère de la Transition écologique dans la catégorie transport, ce qui va permettre à Relais d’Entreprises de bénéficier d’un système de compensation de la pollution carbone. En effet, des entreprises peuvent désormais compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en reversant de l’argent pour soutenir les initiatives qui permettent de réduire ailleurs ce type de pollution. Dans le cadre du réseau, ce sont les employeurs qui permettent à leurs salariés de travailler dans un tiers-lieux Relais d’Entreprises près de leur domicile (et ainsi réduire leurs déplacements) qui pourront bénéficier d’un soutien financier [6].

« C’est un soutien indirect à notre réseau, un avantage concurrentiel qui permet de rembourser une partie du loyer d’occupation de l’espace du tiers-lieu », explique l’entrepreneur occitan, qui espère obtenir une partie de la compensation carbone des futurs Jeux olympiques de Paris 2024. Sur 35.000 tonnes de CO2 que le comité organiseur s’engage à compenser, 7000 tonnes de CO2 seront dédiées à la catégorie transport de Relais d’Entreprises.

Partenariat avec Square Habitat et levée de fonds

Vivrovert [7], la plateforme numérique de Dominique Valentin pour aider les urbains à sélectionner leur futur territoire d’habitation, se développe bien également. Elle revendique 10.000 inscrits et a rajouté de nouveaux critères de recherche (pluviométrie, résistance face au réchauffement climatique, combinaisons possibles trains et voitures pour les trajets, etc.) et s’est surtout rapprochée du groupe d’agences immobilières Square Habitat.

« Square Habitat a demandé à ses clients quelles fonctionnalités ils souhaitaient sur leur site et cela correspondait parfaitement à ce que nous proposions. Donc, avec pragmatisme, ils ont décidé de devenir nos partenaires et de mettre en avant notre solution sur leur site », raconte Dominique Valentin. Afin d’assurer l’avenir de sa plateforme, il souhaite se lancer prochainement dans une levée de fonds et pourrait faire aussi rapidement de même pour son réseau de tiers-lieux.

« Je ne lâche pas l’idée d’avoir un partenariat capitalistique beaucoup plus structurant pour mes deux structures. Dans deux ans environ, j’espère avoir adossé Relais d’Entreprises à un groupe d’ampleur pour lui assurer un avenir, pour qu’il ait plus encore une dimension nationale, voire internationale », confie Dominique Valentin. L’entrepreneur peut parler longtemps et avec passion des transformations de la société imposées par le réchauffement climatique. Il en est profondément convaincu, « l’avenir est aux innovations sociales » comme les siennes plutôt qu’aux innovations technologiques « aux conséquences beaucoup plus aléatoires ».

Matthias Hardoy

Sur la photo : Dominique Valentin, le fondateur et dirigeant de Relais d’Entreprises, projet de tiers-lieux avec bureaux et Internet pour télétravailler en zone rurale, et Vivrovert, plateforme numérique pour aider les urbains à sélectionner leur futur territoire d’habitation. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.