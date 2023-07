La start-up médicale X-pressure réussit une levée de fonds de 4,5 millions d’euros

X-pressure, société spécialisée dans le développement d’outils médicaux de diagnostic de pointe, annonce avoir bouclé un premier tour de table de 4,5 millions d’euros. La start-up toulousaine développe un dispositif médical destiné à mieux identifier les cas d’hydrocéphalie.

L’hydrocéphalie est due à une altération de la circulation du liquide cérébral responsable de troubles de la marche, d’incontinence et d’une perte d’autonomie. Cette maladie touche 4 % des plus de 65 ans et jusqu’à 10 % des plus de 80 ans.

Le financement s’est fait par les fonds toulousains Irdi Capital investissement et M Capital ainsi que par plusieurs business angels et bpifrance. X-pressure est une société technologique fondée en 2022 à Toulouse par Pierre-Édouard de Lamy et le docteur Éric Schmidt.