Toulouse. La jeune pousse Geotrend détecte les tendances de marché

Geotrend, c’est l’histoire d’une aventure jalonnée de circonstances heureuses et d’une bonne dose de vision et de technicité. L’entreprise est née de la rencontre entre Grégoire Sigel, ingénieur agronome passionné de nouvelles technologies et Thomas Binant, ingénieur informatique. Au sein d’Airbus Defence & Space, les deux hommes travaillent au développement de modèles couplant des images satellites à d’autres technologies pour servir le monde agricole. L’envie de partager un projet commun grandit, les idées fusent : la pertinence d’une offre visant à détecter les informations rapidement et efficacement pour assurer des veilles de marché se construit.

Parcours sans faute

Sélectionné en 2017 par Airbus, le projet intègre l’incubateur interne Bizlab. Les deux intrapreneurs disposent d’un an pour valider la faisabilité technique de leur solution, l’existence d’un marché et sa viabilité économique. « Le Bizlab nous a permis de construire notre offre, de dépasser les étapes clefs, avec un coaching sur-mesure », témoigne Grégoire Sigel. En mai 2018, ils obtiennent un accord pour exploiter leur solution au niveau mondial, créent l’entreprise indépendante Geotrend, accompagnée par l’accélérateur régional Nubbo. « Notre solution était prête, mais comment vendre et à qui ? », s’interrogent alors les associés. Passée cette étape qui les oriente vers la cible « grands comptes », les associés s’installent au Village By CA à Toulouse et structurent l’équipe, qui compte aujourd’hui une vingtaine de personnes. En juillet 2019, ils réussissent une levée de fonds de 1,3 million d’euros, souscrite auprès du fonds Irdi Soridec, de Bpifrance et des sociétés Also et ABI Capital.

Une IA d’aide à la décision stratégique

La solution proposée par Geotrend consiste en une plateforme basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle pour assurer des veilles - quelque soit le secteur d’activité -, détecter les tendances et permettre à des entreprises de prendre rapidement des décisions stratégiques pour orienter leurs actions. « Notre solution apporte la capacité de « singer » un veilleur. Elle sait représenter un écosystème de marché, en détectant les relations entre les acteurs, que ces relations soient d’ordre capitalistiques, partenariales, de fournitures de services, etc. », résume le dirigeant.

Capable de lire des milliers de documents en temps réel, la solution promet « un temps de recherche de l’information divisé par huit ». Elle offre ainsi une cartographie d’informations stratégiques en quelques clics, sans configuration préalable. « Avec cette solution, la veille stratégique peut être réinternalisée, nous aidons à mettre en œuvre des « consultants internes augmentés ».

L’entreprise compte aujourd’hui une trentaine de clients, parmi lesquelles quinze entreprises du Cac40 comme Airbus, mais aussi L’Oréal, Saint-Gobain ou encore Total.

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 400.000 euros en 2019 et se fixe l’objectif de dépasser le million d’euros en 2020. Ses envies ? Démocratiser l’intelligence économique en mettant en place un « catalogue » destiné aux porteurs de projets, à des tarifs accessibles. Un nouveau défi pour la jeune pousse toulousaine.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Grégoire Sigel et Thomas Binant, cofondateurs de Geotrend – Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.