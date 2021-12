La vague des brasseries artisanales déferle sur l’Occitanie

Les Français se découvrent une passion pour la bière, les micro-brasseries et les brasseries artisanales (Craft Beer) en profitent. Entre 2010 et 2019, la consommation de bière est passée de moins de 20 millions d’hectolitres à 23,6 millions en France. Pour étancher la soif de ces nouveaux zytophiles, les microbrasseries (qui produisent jusqu’à 1000 hl/an) ont fleuri ! On en recensait 504 sur l’ensemble du territoire en 2013, 1650 en 2019, et plus de 2000 aujourd’hui selon la dernière étude de l’association Brewers of Europe. L’Occitanie n’a pas échappé à cette vague avec 200 brasseries artisanales recensées aujourd’hui dont près de soixante-dix autour de Toulouse. « Avant la pandémie, il se créait même une brasserie artisanale chaque jour en France et la tendance se poursuit, c’est un marché en plein essor », constate Éric Bille, fondateur de la brasserie La Braxéenne à Pujaudran et président de Brio, l’association des brasseurs indépendants d’Occitanie.

Un business peu onéreux à lancer

Qui sont ces nouveaux brasseurs ? Ils sont jeunes, souvent autodidactes, parfois en reconversion. Ils n’hésitent pas à bousculer le marché des grands brasseurs traditionnels en maniant à la perfection tous les codes du marketing, du storytelling et de la cuisine pour produire des bières locales, (parfois bio) et de caractère.

Illustration avec Benjamin Serralta et Jonathan Bois. Les deux trentenaires, amis depuis la maternelle, ont fondé à Toulouse la brasserie La Garonnette en 2015 après avoir lâché leurs jobs respectifs d’informaticien et d’ingénieur du bâtiment. « On a commencé à brasser dans le garage du père de Jonathan. J’ai suivi une petite formation puis j’ai écumé tous les sites de brasseurs amateurs sur internet, et on s’est lancé. On a appris en faisant ! » raconte Benjamin Serralta. Avec une mise de départ minimale de 10.000 euros, les deux brasseurs ont rapidement développé l’activité de la Garonnette. Installés zone Thibaut dans un entrepôt de 500 m², ils ont produit 650 hectolitres en 2020, tablent sur 1000 hectolitres cette année et un chiffre d’affaires de 400 000 euros (contre 260 000 en 2020). Sur leur carte, les trois couleurs blanche, brune et ambré et une gamme de bières spéciales (les IPA) qui varient au gré des saisons.

Dans leur cuisine avec un kit de brassage, et au départ uniquement pour faire plaisir aux amis. C’est aussi comme ça que Yann Gangneron, graphiste, et Sandrine Foubert, photographe, se sont lancés dans l’aventure. « On faisait goûter nos bières à nos proches jusqu’au jour où ils nous ont demandé de les leur vendre ! L’idée a germé, on s’est dit pourquoi pas devenir brasseurs professionnels ? En 2011, ils rachètent pour 10.000 euros la brasserie La Flibuste qui ferme ses portes dans le Gers, ajoutent 5 000 euros et ouvrent leur propre brasserie « Joli Rouge » à Canals dans le Tarn-et-Garonne. Leur credo ? Produire le plus local possible en se fournissant dans une micro malterie bio située dans le Tarn, brasser de très petites quantités (100 hl/an) et tabler sur des créations. Leur signature ? Des bières houblonnées (les IPA), naturellement aromatisées aux fleurs et aux fruits (ananas, écorces d’oranges, fleur d’hibiscus, baie d’églantier…), et du vieillissement en fûts de chêne récupérés auprès de producteurs d’armagnac.

« Ce qui nous a aidé, c’est que l’on peut démarrer dans ce secteur avec des bouts de ficelles, et puis il n’y a pas de contrainte de label type AOC, indique Yann Gangneron. « Ça nous permet de faire des

bières de n’importe quel style. Le seul juge c’est le consommateur et ça plait à des aventuriers comme moi ! »

Des goûts inédits, des prix premium

À Montrabé, aux portes de Toulouse, une autre brasserie a trouvé son public. Ice Braker Brewing surfe sur les codes du street art et de la bière créative. Elle est vendue exclusivement en cannettes désignées par des artistes recrutés via les réseaux sociaux. L’entreprise a été créée en janvier 2020, juste avant le

premier confinement, par Anne-Sophie Bigot, Dan Letellier et Roderick Gaston. « Nous voulions sortir de l’approche classique des bières de couleurs brune, blonde, blanche et ambré… car ce qui nous fait vibrer ce sont des choses plus expérimentales. La majorité de notre production est constituée de bières éphémères. Six nouvelles recettes voient le jour chaque mois, et nous en avons élaboré quatre-vingt depuis l’ouverture de la brasserie », résume Anne-Sophie Bigot.

À 31 ans, cette blogueuse, écrivaine, formatrice et avant tout passionnée par les spiritueux et la bière, a commencé par faire du marketing chez un importateur de whisky, puis elle a été commissaire-priseur de ventes aux enchères de whisky aux Pays-Bas, avant de finalement devenir brasseur avec son compagnon Roderick et Dan, un ami cuisinier. « Il y a beaucoup de liens entre la bière et le whisky et la transition s’est faite naturellement », assure-t-elle. Pour mettre au point leurs recettes, ils utilisent des kits expérimentaux de vingt litres. Parmi leurs créations les plus originales, il y a la Nothing Toulouse, une bière brune réalisée à partir d’invendus de chocolatines, grillées et déshydratées dans une cuve.

Développer des goûts inédits, c’est aussi là-dessus que misent les fondateurs de La Garonnette. Après la bière au miel de pastel élaborée l’été dernier, les deux brasseurs proposent depuis cet automne la bière de Noël aux pommes au four. Et pour retrouver ce qu’ils appellent « la saveur de leurs goûters d’enfance », ils ne reculent devant rien. « Nous avons passé un partenariat avec un producteur de pommes du Tarn-et-Garonne, et avons cueilli nous-mêmes ces quatre-vingts kilos de pommes. Cela représentait environ 800 pommes à passer au four que nous avons loué car nous n’en avions pas ! » À l’arrivée, ces bières aux goûts pointus se vendent plus cher (entre 4,50 et 5 euros la bouteille ou la canette) et sont proposées exclusivement chez des revendeurs spécialisés : épiceries fines et de producteurs, restaurants, caves à vins et à bière… « Eux seuls seront capables de raconter l’histoire de ces bières à un client et cela justifie le coût », indique Benjamin. À La Garonnette, ces bières « valorisées » ne représentent que 15 % de la production, mais elles devraient atteindre 30 % d’ici 2022.

Chez Ice Braker Brewing aussi, les recettes expérimentales fonctionnent, avec plus de 200.000 euros de chiffre d’affaires enregistré dès le premier exercice malgré la pandémie.

Béatrice Girard

Sur la photo : En Occitanie, plus de 200 brasseries artisanales sont désormais recensées. Crédit : Hélène Ressayres