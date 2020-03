En Occitanie, lancement d’une plateforme dédiée aux tiers lieux

L’agence régionale Ad’Occ lance une plateforme dédiée aux tiers-lieux labellisés par la Région Occitanie. Le site a été mis en ligne le 20 février dernier et propose une carte interactive de l’ensemble des tiers lieux labellisés, ainsi qu’un moteur de recherche afin de trouver le tiers lieux le plus proche de son lieu de résidence. On y trouve enfin les actualités et les événements proposés par les tiers lieux ou le réseau.

Cette plateforme s’adresse aux indépendants, coworkers, télétravailleurs, créateurs d’entreprises, un étudiants, et même les entreprises. Trois typologies de lieux ont été identifiées : les espaces de travail collaboratif, les fabLab, et les espaces de médiation numérique. Le label Tiers Lieux Occitanie permet de garantir aux usagers une qualité d’accueil et de services ainsi que des conditions de travail conformes à la législation.