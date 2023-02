Lancement réussi du satellite de télécommunications Amazonas Nexus

Un satellite plus performant et plus flexible arrive dans l’espace. En effet le satellite Amazonas Nexus a été lancé le 7 février avec succès à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Cap Canaveral, en Floride. Ce nouveau satellite géostationnaire de quatre tonnes environ, fabriqué et testé par l’entreprise Thales Alenia Space, remplacera et augmentera les capacités du satellite Amazonas 2. Sa durée de vie estimée à plus de quinze ans.

Amazonas Nexus permettra à Hispasat, opérateur de satellite de communication espagnol et client de Thales, d’accéder à de nouveaux clients et marchés, en fournissant, par exemple, des services de mobilité de grande capacité aux secteurs du transport aérien et maritime. Le nouveau satellite couvrira l’ensemble du continent américain et le couloir de l’Atlantique Nord.

L’entreprise Thales Alenia Space emploie environ 8000 personnes dans dix pays avec dix-sept sites en Europe et une usine aux États-Unis.

Alphonse Chantrel