Le conseil de développement de Toulouse Métropole (Codev) organise, le 11 janvier prochain, une conférence sur le livre La Fracture, consacré à la jeunesse française et publié aux éditions Les Arènes. Son coauteur Stewart Chau viendra présenter ce qui ressort de cet ouvrage basé sur la dernière enquête de l’Ifop sur les 18-30 ans.

Selon les auteurs, cette génération apparaît à la fois « désenchantée et résiliente, tolérante en matière de mœurs et de religion, mais aussi intransigeante sur l’égalité et le climat ». Stewart Chau est expert en stratégie d’opinion et responsable des étude politiques et sociétales de l’institut Viavoice.

Inscriptions ouvertes en ligne.

Conférence sur la jeunesse. Mardi 11 janvier 2022, à 18 heures, salle Sénéchal, 17 rue de Rémusat à Toulouse.