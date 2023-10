Le Congrès International de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) revient cet automne à Toulouse pour une deuxième édition. Plus de 75 conférences sont annoncées avec une centaine d’intervenants venus présenter des solutions pour passer à une économie plus responsable écologiquement et socialement.

Cette initiative est soutenue par L’Afnor [1], la Fresque de la RSE et la Toulouse School of Management. L’événement sera accessible à 100 % en numérique. Plus d’informations et inscriptions sur le site du Congrès

Congrès International de la responsabilité sociétale des entreprises, du 18 au 20 octobre, à la Cité de la RSE, 32 rue Pierre-Paul Riquet, à Toulouse.