Le E-Fise en 100% digital à Montpellier

Comme il était pressenti lors de l’annonce des nouvelles dispositions gouvernementales, le Fise Montpellier, initialement prévu du 20 au 24 mai, ne pourra pas se tenir… sous sa forme physique. Qu’à cela ne tienne, Hurricane Events, organisateur historique de l’événement, a décidé de maintenir cette édition 2020, tout en digital.

Le E-Fise, un défi unique et inédit

En attendant le prochain Fise Montpellier physique qui se tiendra du 19 au 23 mai 2021, cette nouvelle formule virtuelle, rebaptisée E-Fise, se déroulera tout au long de l’été 2020. Les athlètes pros et amateurs pourront donc s’affronter dans une compétition vidéo en ligne sur la nouvelle plateforme E-Fise.com/Montpellier. Les fans pourront participer en tant que spectateurs sur le E-Fise avec un “Webstival” qui leur sera complètement dédié et une plateforme de vote où ils pourront encourager leur athlète favori. Les vainqueur(e)s seront récompensé(e)s par un prize money d’un montant minimum de 150.000 euros.

Un écosystème affecté par la crise du confinement

Bien que la région Occitanie et la métropole de Montpellier avaient annoncé leur soutien financier pour les événements sportifs à venir, les organisateurs du Fise ont tenu à maintenir le festival par solidarité avec le milieu des riders. En effet, l’écosystème des sports à sensations, qui ne vit essentiellement de démonstrations et de compétitions, est plus qu’exposés aux répercussions de la crise. Les organisateurs ont ainsi opté pour cette alternative numérique qui permettra aux participants et aux meilleurs riders de BMX, rollers, wakeboard, ou encore skateboard de la planète, de s’exprimer sur les rampes héraultaises.

Cette édition digitale sera ainsi une grande première pour ce rendez-vous planétaire, dont 90% des disciplines de la version classique seront maintenues. Ne sachant pas encore combien de temps les mesures de confinement vont durer, notamment celles concernant l’événementiel qui interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes, le E-Fise aura comme des airs de test pour de futurs événements à venir.

Clément Seilhan, Midenews

Crédits photo : e-Fise Festival - DR.