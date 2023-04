Pierre Fabre rachète la marque Même, destinée aux malades du cancer

Le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique tarnais Pierre Fabre annonce aujourd’hui l’acquisition de la marque Même, lancée en 2017 par Judith Levy Keller et Juliette Couturier, qui en conservent la direction générale. Celle-ci propose la première gamme de soins de la peau, du cuir chevelu et des ongles, élaborée en collaboration avec des oncologues et dermatologues, pour répondre aux effets indésirables des traitements anticancéreux. Actionnaire minoritaire depuis cinq ans, Pierre Fabre acquiert aujourd’hui la totalité du capital de Même auprès des cofondatrices et du fonds d’investissement Eutopia.

Aujourd’hui, Même propose un catalogue de quarante-six produits auprès de 4800 pharmacies et parapharmacies, ainsi que sur son site de vente en ligne. La marque est déjà distribuée dans dix autres pays [1]. L’entreprise reverse depuis sa création 1 % de son chiffre d’affaires à la recherche contre le cancer.

En 2022, Pierre Fabre a enregistré un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros, dont 69 % réalisés à l’international dans quelques cent-vingt pays. Le groupe pharmaceutique et dermo-cosmétique a investi l’an passé plus de 170 millions d’euros en R&D. Implanté depuis sa création en région Occitanie, Pierre Fabre fabrique 90 % de ses produits en France et emploie près de 9600 collaborateurs dans le monde.