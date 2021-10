Le Japon, grand invité de la Foire Internationale de Montpellier

Le retour d’un rendez-vous économique emblématique. La Foire Internationale de Montpellier revient pour une 73e édition, au Parc des Expositions de Montpellier, du 8 au 18 octobre. Au programme ? « Découverte du Japon, démonstrations d’arts martiaux (aïkido, kung fu), initiation aux techniques de street art, fresque participative sur la thématique Tokyo, concours de cosplay, etc. », énumère Tekmilé Kara, responsable de la Foire internationale de Montpellier à la SPL Occitanie Events. Les visiteurs pourront découvrir 1500 m2 d’exposition sur l’histoire de la ville ainsi qu’un pavillon en partenariat avec « Japan Matsuri » pour découvrir le festival des cultures traditionnelles et des loisirs ludiques japonais, qui aura lieu le 23 et 24 octobre.

Nouveauté cette année, deux weekends thématiques, dont le premier dédié à l’e-sport et aux jeux avec la 4e édition de l’Occitanie Esports et le Festival du Jeu de Montpellier. Le second weekend sera consacré à la première édition du Salon des Vins – Sud de France. Organisé en partenariat avec le Syndicat AOC du Languedoc, cette édition réunira cinquante vignerons de la région qui présenteront leur vin aux consommateurs.

400 exposants sont attendus cette année, contre 596 en 2019. « Certains exposants se sont réorientés professionnellement durant la crise sanitaire, d’autres ont tout simplement leur carnet de commandes plein », justifie Cédric Fiolet, directeur général de la SPL Occitanie Events, qui espère attirer au moins 100.000 visiteurs cette année.

Nocturnes et pôle loisirs

Les univers de la Foire Internationale de Montpellier seront tous représentés : gastronomie, maison et jardin, nations du monde, beauté et bien-être, etc. La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée sera présente toute la durée de la Foire sur un stand, ainsi que le Département de l’Hérault, la Ville et la Métropole de Montpellier, sur le thème de la transition énergétique.

Habituellement au nombre de trois, les Nocturnes proposeront cette année quatre soirées sur La Terrasse Gourmande, avec one man show, concerts, pièces de théâtre et défilés.

Autre nouveauté, le pôle loisirs, avec quatre acteurs de l’univers du jeu à Montpellier, où les visiteurs pourront découvrir un parc de réalité virtuelle avec Upside, un grand jeu de piste organisé par Prizoners Montpellier, un espace Sport Break, complexe de loisirs connectés installé à Baillargues, et un simulateur de vol avec Twist’air.

Une multitude d’activités, qui seront séparées en deux pour la prochaine édition. « En 2022, auront lieu la Foire du Printemps du 17 au 21 mars, et la Foire Internationale de Montpellier, en octobre, sur 11 jours également », conclut Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale de la Région Occitanie et présidente de la SPL Occitanie Events.

Hubert Vialatte

Sur la photo : au micro, au centre, Marie-Thérèse Mercier, avec à ses côtés Cédric Fiolet (le 3e en partant de la droite) et Tekmilé Kara, 2e en partant de la gauche. Photo : Sarah Nguyen Cao Khuong, Agencehv- ToulÉco.