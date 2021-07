Le Nîmois Phytocontrol Group lance une boutique en ligne pour analyser votre eau

Créé en 2006 à Nîmes, le groupe de laboratoires français privé et indépendant qui œuvre pour la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement a annoncé aujourd’hui vouloir s’adresser au grand public. Désormais, Phytocontrol Group, via son département Waters, souhaite ainsi permettre aux particuliers, individuels ou loueurs, de commander facilement en ligne des analyses concernant l’eau du robinet, de baignade (piscine, SPA), d’arrosage, ou pour d’autres utilisations. L’objectif ? Faire en sorte que chacun puisse s’assurer que la qualité de l’eau du foyer soit conforme à la réglementation française. « Nous souhaitons mettre notre expérience et notre savoir-faire au service du plus grand nombre, pouvoir offrir une prestation de professionnel aux particuliers. C’est pourquoi nous avons mis en place cet e-shop qui résulte aussi de 2 constats : les préoccupations grandissantes des consommateurs pour les analyses environnementales et leur intérêt croissant pour l’achat sur internet » explique Jean-Philippe Laval, Global Account Director Phytocontrol Waters.

Un service clé en main

À travers ce tout nouveau service, le groupe a souhaité proposer à ses clients un accompagnement complet, de la commande à la délivrance du résultat. Il suffit de sélectionner le type d’analyse voulue et une date de passage directement sur la boutique en ligne pour être contacté par les équipes dédiées du groupe Phytocontrol, qui viennent directement prélever l’eau à domicile. L’échantillon est ensuite envoyé au laboratoire où il est analysé en quelques jours. Une fois les résultats interprétés, le client les reçoit en toute confidentialité, par e-mail, dans les plus brefs délais. Le groupe Phytocontrol étant un laboratoire accrédité pour le Cofrac et agréé par le ministère de la Santé et le ministère chargé de l’Environnement, les résultats délivrés sont reconnus par les institutions réglementaires, gouvernementales et privées puisque.

La création de cette plateforme e-commerce s’inscrit ainsi dans la dynamique de digitalisation et d’innovation impulsée par Phytocontrol depuis l’acquisition en novembre 2020 de zest HACCP, la solution numérique inédite de traçabilité et de sécurité alimentaire.

Clément Seilhan, Midenews