Du 10 au 14 novembre aura lieu la vingt-neuvième édition du Salon Auto Moto et mobilités. Il se déroulera pour la première fois au Meett de Toulouse, sur un espace total de 30.000 mètres carrés, avec une zone d’essais de 1200 mètres carrés.

On trouvera également un simulateur virtuel de trottinette électrique, une zone pour des tournois de jeux vidéos (Mario Kart, Hot Wheels, etc.), un stand qui accueille des pilotes régionaux et nationaux ayant participé à des courses de championnat du monde des rallyes raid, ou encore des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière.

Plus d’informationssur le site de la manifestation.

Du mercredi 10 novembre au dimanche 14 novembre 2021, au Meett de Toulouse.

De 10 à 19 heures, sauf le vendredi de 10 à 22 heures.