Le Salon de l’Entreprise Occitanie, prévu le 17 novembre, est annulé compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Mais la partie Occitanie Invest, organisée par l’agence de développement économique régionale Ad’Occ, est, elle, maintenue. Les rencontres entre entreprises et investisseurs se feront cette année dans un format hybride : les entreprises sélectionnées participeront en présentiel et les investisseurs, issus de toute la France, seront accueillis via une plateforme digitale.

La sélection d’une vingtaine d’entreprises, triées sur le volet, s’est déroulée les 8 et 9 octobre derniers. Les vingt lauréats, actuellement accompagnés par des experts en levée de fonds pendant un mois, pourront, « pitcher » devant les investisseurs dans des conditions optimales le jour J, depuis le centre des congrès Diagora à Labège. En se connectant sur le site d’Occitanie Invest, investisseurs, public et journalistes pourront assister et participer aux pitchs des lauréats le matin.

L’après-midi sera consacrée aux rendez-vous d’affaires entre les entreprises lauréates et les investisseurs. Ils seront organisés totalement en ligne pour cette édition 2020.