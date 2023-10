Le Toulousain Hector le Collector se déploie en Île-de-France

Hector le Collector, la start-up toulousaine qui propose de la collecte de biodéchet en milieu urbain, annonce son déploiement en Île-de-France à partir de ce mois d’octobre 2023.

En 2023, Hector le Collector revendique plus de deux-cents points de collecte, 400 tonnes de biodéchets récoltés. La jeune pousse aurait multiplié par plus de deux sa quantité de déchets récoltés en un an et aurait triplé ses effectifs, passant de trois à dix salariés. Hector le Collector a été partenaire de la Coupe du monde de Rugby dans la récolte et la valorisation des déchets et biodéchets à Toulouse.