Le chômage des entrepreneurs en baisse en Occitanie

L’association Garantie sociale des chefs d’entreprises (GSC) et la société de données Altares dévoilent les chiffres en Occitanie de la cinquième édition de l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs.

En 2020, selon l’étude, 2872 femmes et hommes chefs d’entreprise ont perdu leur activité professionnelle en région Occitanie. Malgré la crise, le chômage des entrepreneurs est en baisse de 35,6% dans la région. Les départements de l’Hérault (703 dirigeants) et de la Haute-Garonne (626 dirigeants) représentent près de la moitié des pertes d’emploi de la région.

Le département des Hautes-Pyrénées connaît lui le plus fort recul en termes de destruction d’emploi d’entrepreneurs, avec 94 chefs d’entreprise qui ont perdu leur activité professionnelle en 2020 contre 140 en 2019 (-52,8%) suivi par le Lot (-52,4 % ; 49 dirigeants), le Tarn-et-Garonne (-48,9%) et les Pyrénées-Orientales (-47,7%) Le Tarn et le Gers comptabilisent respectivement 162 et 75 dirigeants ayant perdu leur activité professionnelle.

Cette baisse du chômage des chefs d’entreprises s’expliquerait notamment par le soutien économique dont ont bénéficié nombre d’entrepreneurs durant la crise sanitaire, diminuant le nombre de faillites d’entreprises par rapport à une année normale.