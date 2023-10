Cet automne, Toulouse accueillera pour la première fois le congrès national des sapeurs-pompiers de France, à l’occasion de sa 129e édition. Un événement ouvert sur deux sites : le parc des expositions du Meett, d’une part, et les allées Jules-Guesde et le Jardin du Grand Rond d’autre part. 80.000 visiteurs, 3000 congressistes, 500 exposants et 1500 bénévoles sont attendus, de même que des délégations étrangères provenant de plus de vingt pays.

Durant cinq jours, le public pourra participer à des ateliers de sensibilisation aux gestes qui sauvent, assister à des manœuvres et démonstrations, tester le parcours sportif du sapeur-pompier ou bien encore rentrer dans une tente enfumée avec la tenue de feu. De nombreux véhicules de secours neufs et anciens seront exposés. Plus d’informations en ligne.

Spécialement créée pour préparer cette manifestation d’ampleur, l’association du comité d’organisation Midi-Pyrénées (Comipy) réunit plus de 14.000 sapeurs-pompiers et personnels administratifs, techniques et spécialisés des Services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) avec aussi les jeunes et les anciens des Unions départementales des sapeurs-pompiers (UDSP) des huit départements de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers, de Haute-Garonne, du Lot, des Hautes- Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.

Congrès national des sapeurs-pompiers, du mercredi 4 au dimanche 8 octobre 2023, au Meett de Toulouse et sur les allées Jules-Guesdes.