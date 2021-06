Le Grand marché de Toulouse, le quartier d’affaires des métiers de bouche

Le Grand marché de Toulouse bouillonne, ne s’arrête jamais. Le deuxième marché de France, après celui de Rungis, héberge régulièrement de nouvelles entreprises inscrites dans les métiers de bouche. « Elles s’installent au fil de l’eau. Mais, nombreuses, on ne peut pas toutes les citer », regrette Maguelone Pontier, sa directrice. « Il a fallu en sélectionner quelques-unes pour les présenter. » Parmi les dernières recrues, Aidal 31, une entreprise temporaire d’insertion, et Ambassade, un cabinet de recrutement pour l’hôtellerie et la restauration. Etic Miam, qui cultive des fruits et légumes que l’on ne trouve pas en France, vient de faire son entrée, ainsi que la jeune pousse de la foodtech Bocal en boucle, qui cuisine des repas bio en bocaux.

Si ces entreprises intègrent le marché, ce n’est pas un hasard. Les chefs d’entreprises candidatent puis présentent un projet ficelé avec business plan à l’appui devant un comité d’affectation. Ce dernier attribue une place, ou pas, à la suite du grand oral. Une fois sélectionnées, elles s’engagent à faire travailler les autres entreprises du marché et à recruter des jeunes formés à Cuisine Mode d’Emploi(s), l’école de Thierry Marx.

« Écosystème circulaire, intégré, solidaire »

« Le Min est un écosystème circulaire, intégré, solidaire et, oui, économiquement performant car nous ne sommes pas au pays des Bisounours », rappelle la directrice, qui aime à dire que « de la fourche à la fourchette, tout le marché compose cet ensemble ».

Avec un taux d’occupation de plus de 97%, le Grand marché de Toulouse, qui compte 154 entreprises, frôle la saturation. Même la nouvelle plateforme de bureau, qui sera livrée en octobre, est déjà complète. Sur les 850 m² de surface, trente trois entreprises ont déjà loué leur espace réservé.

La suite ? Même armée de bonne volonté, Maguelone Pontier ne peut pas pousser les murs. Alors, la trentenaire réfléchit déjà à une autre solution, celle de mutualiser les surfaces en proposant de la colocation.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : La nouvelle cuvée des entreprises qui intègrent le Min.

Sur la deuxième photo : Sa directrice Maguelone Pontier. Crédits : Valentine Chapuis-ToulÉco.