L’agence de développement économique Ad’Occ et le pôle de compétitivité Mer Méditerranée organisent, les 24 et 25 octobre à Montpellier, BtoSea, salon du littoral et de la communauté maritime. L’événement est dédié aux acteurs du maritime (aquaculture, pêche, aire marine protégée, collectivité littorale, port, etc.) ou aux entreprises qui offrent des solutions pour le secteur (numérique, robotique, mécanique, matériaux, eau, environnement, etc.).

Au programme du salon : conférences, tables rondes, pitchs d’entreprises et déjà 500 rendez-vous business planifiés. Inscriptions et plus d’informations en ligne.

