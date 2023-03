Les Frères Patacq murmurent à l’oreille des patrons de l’agroalimentaire

Dans l’univers du conseil, ils font un peu figure d’Ovni. Mais il ne faut pas se fier à leurs carrures de rugbymen (team jeans et baskets !), car leurs cv sont auréolés de diplômes de grandes écoles : classes prépas, école d’ingénieur de Purpan, Essec… Et leurs débuts de carrières les ont menés de la France à l’Australie en passant par Singapour ; de l’univers du luxe à celui du caviar en passant par le vin et le numérique. « Après ce premier grand tour de roue, c’est à Toulouse qu’on a eu envie de rentrer et, naturellement, c’est au service de l’agroalimentaire, que l’on connaît par coeur, que l’on a mis nos compétences de consultants », expliquent les deux frères.

Ils sont nés en Béarn, à Ger, dans une famille où l’on était paysan de génération en génération, mais déjà d’un père mi-agriculteur, mi-ingénieur agronome et d’une mère neurologue. Grégoire et Marc-Antoine Patacq ont grandi dans une fratrie de six enfants et au milieu des champs de haricots tarbais. Petits, l’un voulait devenir avocat ou chef cuisinier, l’autre voulait voyager et partir à Hong-Kong. Finalement, tous deux commencent quand même par des études d’ingénieur, « parce que ça peut toujours servir ! »

L’un parle quatre langues (chinois, allemand, anglais et français) et, faute de s’installer à Hong-Kong, il développera l’export à grande échelle pour Caviar de Neuvic depuis Périgueux. Le second partira en Australie pour devenir joueur semi-pro de football australien puis consultant en vin. « Mais, à un moment, on a eu envie de monter notre boîte. Et comme on faisait à peu près la même chose, chacun de notre côté, on a décidé de fusionner ! »

Du porc noir de Bigorre aux vins du Sud-Ouest

L’entité Les Frères Patacq a donc vu le jour fin 2018 à Toulouse et c’est naturellement dans l’agroalimentaire qu’ils sont allés chercher leurs premiers clients. « Inspirés par le modèle de notre père, on voulait travailler pour des chefs d’entreprises de petite à moyenne taille. On l’a toujours vu galérer. On sait que quand on est exploitant, il faut être bon en tout, en marketing, en logistique, en commerce... Or, les gens de la terre pensent avant tout à produire, mais ils ont du mal à valoriser ce qu’ils font ! »

En moins de cinq ans, ils ont accompagné une centaine d’entreprises et réalisent toujours 60 % de leur activité en agroalimentaire et vitivinicole, 40 % dans l’industrie, les services et les nouvelles technologies. Leur marque de fabrique ? Un accompagnement de stratégie globale : du commerce, en passant par l’image et le marketing, le repositionnement de marque ou la restructuration complète, les RH le digital ou la communication… « Nous avons accompagné par exemple la filière des producteurs de porc noir de Bigorre à faire évoluer leurs stratégies d’image et de vente, le vignoble Baldès, à Cahors, avec la création d’une marque La Part des Biches ou encore les vignobles Gayrel, à Gaillac, à structurer leur stratégie de production… » Ils sont aussi intervenus auprès des magasins Le Cours des Halles, du groupement de producteurs Saveur Occitane et de l’entreprise Graines de sens.

Désormais identifiés comme des spécialistes, dans une niche par ailleurs peu investie par les classiques cabinets de conseil, ils travaillent aussi dans l’ombre de plusieurs fonds d’investissements régionaux qui les sollicitent pour leur expertise. Avec une équipe de huit salariés et un chiffre d’affaires de 650.000 euros en 2022, Les Frères Patacq tablent sur une croissance de 30 % en 2023. Mais, ni levée de fonds ni rachat en vue « On veut avant tout maîtriser notre croissance et que nos salariés soient heureux. » Le bon sens paysan, en somme.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les Frères Patacq, inspirés par leurs racines, coachent les dirigeants du monde agricole. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.