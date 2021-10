Les Scop d’Occitanie font le bilan de leurs activités

Le vendredi 8 octobre, au domaine de Montjoie près de Toulouse, a eu lieu le congrès régional des Scop [1]. Plus de 200 coopératrices et coopérateurs étaient présents. Selon les derniers indicateurs, il y aurait aujourd’hui 608 entreprises coopératives en Occitanie qui emploieraient 8221 personnes (un chiffre en augmentation de 37% entre 2017 et 2020). Les Scop d’Occitanie généreraient environ 800 millions d’euros de chiffre d’affaires.

En clôture du congrès s’est déroulée la remise des prix Happy Scop. Ils ont récompensé des coopératives qui se sont distinguées par leurs actions de communication originales (Hérédis, Lune Bleue), leur solidarité pendant la crise du Covid (Mobilib-Citiz Occitanie, La Fabrique du Sud), leurs actions en faveur de la réduction de l’impact carbone des bâtiments (Izuba énergies, Scic Rehab), leur capacité à animer la vie coopérative (Enercoop LR, Ecozimut) ou encore à concilier rentabilité et responsabilité énergétique (Kairos, MBC Scop).