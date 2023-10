Les levées de fonds toujours nombreuses en Occitanie en 2023

Régulièrement, le cabinet de conseil In Extenso Innovation Croissance fait le point sur les levées de fonds en région Occitanie. Sa dernière enquête révèle que vingt-huit opérations de levées de fonds ont été conduites dans la région au cours des trois premiers trimestres de 2023, pour un total de 185 millions d’euros. Les montants levés seraient en hausse de 27 % au cours des neuf derniers mois. Mais le montant des fonds levés serait resté stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022 (+ 1 %). Comme attendu, c’est l’Hérault et la Haute-Garonne qui sont en tête des départements avec le plus de levées (onze opérations chacun). Au niveau national, l’Occitanie se situe en cinquième position des régions françaises [1]

En tête des levées de fonds régionales, Ascendance Flight Technologies avec 21 millions d’euros, suivi par EyeLights qui a levé 20 millions d’euros, puis le réseau de pharmacie Médiprix (16 millions d’euros) et enfin deux start-up engagées dans l’environnement, FHE Group (15 millions d’euros) et Pili (14,5 millions d’euros).