Les opérations de réhabilitation de l’ancien site industriel de Fondeyre se poursuivent

Dans le cadre des opérations de réhabilitation de l’ancien site industriel STCM, après l’arrêt définitif de la fonderie de plomb en 2020, la commission de suivi de site (CSS) de Fondeyre s’est réunie à nouveau le 13 octobre dernier sous la présidence de Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, pour faire le point sur l’avancée des plans de gestion environnementale et sanitaire de ce dossier.

Ont ainsi été présentés aux membres de cette instance les derniers résultats du plan de surveillance sanitaire déployé par l’Agence régionale de santé (ARS) depuis octobre 2022, ceux de la surveillance environnementale mise en œuvre ainsi que le plan de gestion des sols impactés à l’extérieur de l’usine, que doit mettre en œuvre la société STCM.

Un arrêté préfectoral, signé le 28 juillet 2023, en a précisé les attendus et les échéances, qui comportent plusieurs étapes comprises entre octobre 2023 et juillet 2024. Ce plan vise à vérifier la compatibilité des usages des sols avec leur niveau de pollution et, si besoin, supprimer ou réduire l’exposition au plomb des occupants ou usagers des terrains impactés, sur la base d’investigations détaillées, menées in situ, et qui devront nécessairement être réalisées avec l’accord des occupants.

Depuis le début de la mise en œuvre du plan de gestion sanitaire, les établissements recevant du public sensible (établissements scolaires et établissements médico-sociaux) bénéficient par exemple de campagnes de prélèvements environnementaux (sols et poussières). Dans les écoles, l’exposition, bien qu’évaluée comme étant très limitée, a donné lieu à une évolution des protocoles de nettoyage pour éviter toute accumulation éventuelle de poussières.