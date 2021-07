Les services sociaux de la Carsat Languedoc-Roussillon s’associent au CEP pour accompagner les salariés en difficulté

Les services sociaux de la Carsat [1] Languedoc-Roussillon et le CEP, Conseil d’évolution professionnelle, s’associent pour aider les salariés qui se trouvent en difficulté de maintien dans l’emploi du fait de leur état de santé. Cette association a pour but de proposer une prise en charge précoce du salarié par le CEP, et ainsi lui permettre d’être mieux conseillé. Cet accompagnement permettrait de réussir une reconversion professionnelle.

L’an dernier, les services sociaux de la Carsat Languedoc-Roussillon ont accompagné 14.219 assurés dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle. Le CEP a pour sa part conseillé quelque 10.000 salariés et indépendants.

C.B