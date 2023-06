En Occitanie, Dreets et Carsat s’unissent pour diminuer le nombre d’accidents graves

Dans la lutte contre les accidents du travail graves et mortels, le temps de donner un coup de collier semble venu. Comme dans le reste des régions françaises, en Occitanie, le nombre d’accidents du travail à tendance à stagner depuis une dizaine d’années. Entre 2011 et 2019, il a tourné autour de 60.000 chaque année. Le nombre annuel d’accidents mortels a de son côté osciller entre 58 au minimum et 70 au maximum. Comment expliquer l’atteinte d’un plancher alors que, dans les décennies précédentes, on observait un mouvement de baisse important ?

« Après avoir amélioré les conditions dans les grandes entreprises, nous stagnons, car il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont des difficultés à mettre en place de véritables politiques de prévention des risques. Il faut qu’on aille davantage vers elles. Il y aussi de plus en plus de jeunes en apprentissage. Nous constatons qu’ils font partie des publics les vulnérables [1], avec les salariés le plus précaires qui sont en intérim ou en CDD », analyse Virginie Nègre, responsable du service santé sécurité à la Dreets Occitanie.

La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est alliée avec la Carsat [2] Midi-Pyrénées, l’organisme chargé de gérer le compte retraite des salariés du régime général de la sécurité sociale, pour mettre en place de façon opérationnelle et progressive, à partir de cette année, le nouveau Plan régional de santé au travail (PRST) qui doit s’appliquer jusqu’en 2025.

Une des ambitions de cette nouvelle feuille de route est notamment de mieux communiquer auprès des entreprises. « Un moment délicat est le passage de la formation à l’entreprise. Il faut pouvoir appliquer correctement dans le monde professionnel les consignes de sécurité apprises en amont. Nous voulons collaborer plus encore avec les chambres consulaires (CCI, CMA, etc.) qui ont un lien privilégié avec les employeurs.Nous allons nous lancer notamment dans un grand plan de communication, en particulier sur les réseaux sociaux qu’ils fréquentent, pour montrer aux entrepreneurs que, face à chaque problématique qu’ils rencontrent sur le sujet, nous avons un outil spécifique [3] qui peuvent les aider », détaille Virginie Nègre.

« Les métiers qui peinent à embaucher, c’est souvent à cause de mauvaises conditions de travail »

Pour connaître encore plus précisément les problématiques des entreprises du territoire, Carsat et Dreets veulent renforcer les contrôles. « Nos programmes sont construits sur l’analyse de la sinistralité des entreprises. Lorsque nous repérons des accidents récurrents, on peut mettre en place une aide ciblée », explique Éric Bouschbacher, responsable du pôle formation au service prévention des risques professionnels de la Carsat Midi-Pyrénées. « Si les entreprises montrent de la mauvaise volonté pour la mise en place de changements dans leurs structures, des sanctions parfois importantes sont prévues », rappelle la responsable du service santé sécurité à la Dreets Occitanie.

« J’ai envie de dire aux chefs d’entreprises qu’il ne faut pas opposer prévention et performance. Au contraire. Cela coûte plus cher de ne pas agir. Les accidents ont un coût économique et psychosocial très important », estime Virginie Nègre. « C’est un vrai traumatisme. Tous les entrepreneurs qui y sont confrontés une fois comprennent qu’il faut tout faire pour ne pas avoir à vivre de telles situations », complète Éric Bouschbacher

« Les métiers qui peinent à embaucher, c’est souvent à cause de mauvaises conditions de travail. Pour les entreprises, c’est aussi une question d’image. Les jeunes générations sont particulièrement sensibles au fait que les pratiques coïncident avec les valeurs prônées. Si vous faites de la prévention, vous serez une société plus attractive et performante », conclut la responsable du service santé sécurité à la Dreets Occitanie.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Photo d’illustration de travailleurs exerçant des activités dangereuses qui nécessitent des procédures de sécurité précises. // Virginie Nègre, responsable du service santé sécurité à la Dreets Occitanie. // Éric Bouschbacher, responsable du pôle formation au service prévention des risques professionnels de la Carsat Midi-Pyrénées. Crédit : Dreets Occitanie et Carsat Midi-Pyrénées.