Castres-Mazamet Technopole a fait évoluer le format de ses « Rendez-Vous de la Technopole ». Un cycle de Webinaires est mis en place pour rendre accessible l’information et maintenir le lien en période de confinement. Ce premier cycle de Webinaires, diffusés en direct via la plateforme GoToMeeting, se tiendra entre le 30 mars et le 3 avril 2020. L’objectif est de faire appels aux interlocuteurs locaux pour apporter un contenu et un éclairage opérationnel adaptés au territoire.

Activité partielle, reprise d’activité et obligations de prévention du chef d’entreprise : lundi 30 mars à 10h30, animé par Déborah Lemaître, avocate - Département droit social, chez Fidal.

Inscription sur cette page

Enjeux comptables et sociaux : live sur les modalités gouvernementales concernant le Covid-19, le mercredi 1er avril à 14h30. Animé par Anaëlle Ruescas Savignac, experte-comptable et commissaire aux comptes – Cabinet Pole Sud Castres

Inscription sur cette page

Les dispositifs financiers pour traverser la crise : vendredi 3 avril à 11h00, animé par Philippe Fossat, directeur adjoint du Centre d’affaires d’entreprises – Banque Populaire Occitane, et Peter-Gabriel Tramont, Chargé D’affaires Tarn – BPI France.

Inscriptions sur cette page