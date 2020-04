Lifpay, le paiement tranquille

Payer avec son portable ? C’est désormais une habitude pour de nombreux français. S’ils utilisaient jusqu’ici des applications américaines ou asiatiques, ils peuvent le faire via l’application française Lyf Pay depuis 2017. Pour Frédéric Leclef, directeur général délégué de la société, l’objectif est « d’améliorer l’expérience client en supprimant les irritants (temps de passage en caisse, présentation de la fidélité) et en proposant de nouveaux parcours (scan & go, click & collect, paiement à table), mais aussi de développer la performance commerciale en facilitant la collecte de données qualifiées ». En clair, simplifier l’acte d’achat des consommateurs et répondre aux besoins de clientèles diverses.

« Nous nous adressons aux commerces de proximité, à la restauration commerciale, aux commerces indépendants ou encore aux transports, mais aussi au marché associatif, à la vente à domicile et bien entendu au marché de l’événementiel », indique Frédéric Leclef. Parmi les clients de Lyf Pay, des marques comme Auchan, Casino, Undiz, Marionnaud… La société est également présente sur le marché sportif puisqu’elle travaille avec des clubs comme le TFC ou sur la Coupe du monde de Biathlon.

« Nous avons récemment lancé avec notre partenaire, le LOU Rugby, la commande à la place au Matmut Stadium : les supporters peuvent désormais commander leurs consommations et les payer depuis l’application Lyf Pay puis se faire livrer directement à leur place dans le stade », précise le directeur général délégué. Une fonctionnalité que Lyf Pay souhaite déployer dans plusieurs stades.