Logistique. Étienne Lacroix fusionne ses deux sociétés

Le groupe haut-garonnais de transports et logistique Étienne Lacroix, situé à Muret, a annoncé la fusion de ses deux entités (Étienne Lacroix Logistics et les Transports Jaffrezic) pour former une seule et même société avec une marqué unique : ELL Transports et Services.

Le groupe est implanté depuis 1848 en région toulousaine et était tourné à l’origine vers la production et la réalisation de feux d’artifice. Aujourd’hui, ses activités sont très diverses (spectacles, transports, sécurité civile et maintien de l’ordre, packaging et plasturgie, etc). Le groupe fait travailler 900 collaborateurs. Son chiffre d’affaires était de 126 millions d’euros en 2020.